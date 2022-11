Ospedali Usl 1 per giornata contro violenza donne

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 21 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Usl Umbria 1 ha aderito alla seconda edizione dell'H-Open week, in programma dal 21 al 26 novembre con l'obiettivo di supportare coloro che ne sono vittime.

All'iniziativa, promossa da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), partecipano oltre 170 ospedali, tra cui quelli di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino.

In questi giorni - annuncia l'Usl - sarà esposta presso l'ingresso dell'ospedale tifernate una mostra fotografica con immagini contro la violenza sulle donne. Contemporaneamente sarà proiettato un video sugli schermi del servizio di Senologia e sul pannello del pronto soccorso. Hanno collaborato alla realizzazione dei materiali prodotti l'associazione i Fiori di Lillà di Città di Castello e Donne Insieme dalla tua parte di Umbertide.

Invece, al piano terra dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino sarà posizionata una panca rossa con esposto un pannello raffigurante la lotta delle donne iraniane contro il velo. Al primo, invece, sarà installata una poltrona con scarpe rosse e un pannello d'arte Klimt. Inoltre, per tutta la settimana le ostetriche indosseranno una maglietta realizzata già dallo scorso anno in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Negli ultimi quattro anni si sono recate ai pronto soccorso degli ospedali dell'Usl Umbria 1 (Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Media Valle del Tevere, Umbertide e Branca) con accesso con "codice rosa" o con "priorità ingresso-sospetta violenza" 277 donne. (ANSA).