Nuovo portale Busitalia per acquisto Pass digitale tpl Unipg

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Attivo, da oggi, lunedì 21 novembre, il nuovo portale web che Busitalia mette a disposizione degli studenti iscritti all'anno accademico 2022-2023 dell'Università degli Studi di Perugia, per l'acquisto del nuovo Pass digitale tpl Umbria Unipg.

Dal primo dicembre i 9.400 studenti in possesso del pass provvisorio, per utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e funicolare di Orvieto) di tutta l'Umbria, dovranno dotarsi di quello digitale.

Il Pass - spiega Busitalia in un comunicato - è acquistabile sul nuovo portale abbonamenti previa iscrizione e compilazione di tutti i dati. Una volta completato il percorso, sarà disponibile sull'app Salgo, rinnovata per l'occasione, nella sezione "I miei titoli".

Con il lancio del portale l'acquisto del Pass Digitale tpl Umbria-Unipg avviene esclusivamente attraverso il sistema di acquisto digitale di Busitalia e non richiede più di andare in biglietteria. Al momento dell'acquisto è necessario compilare e inserire tutte le informazioni richieste, compreso l'eventuale Bonus trasporti da scalare sull'importo del Pass. Dopo la verifica dei dati inseriti e del possesso dei requisiti del richiedente, verrà reso disponibile il Pass digitale, scaricabile sull'app Salgo.

Dal primo dicembre il Pass provvisorio - spiega ancora Busitalia - non avrà più alcuna validità e i possessori dovranno scaricare quello digitale sull'app Salgo, previa registrazione sul portale web Busitalia Umbria.

Tutti gli approfondimenti e i dettagli sono consultabili su www.fsbusitalia.it (ANSA).