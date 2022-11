Rafforzati controlli polizia in provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Rafforzati i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica e i controlli della Polizia di Stato in centro a Perugia, nei luoghi interessati dalla movida, sia capillarmente in tutto il territorio provinciale in occasione delle numerose manifestazioni che hanno interessato il territorio, con un notevole afflusso di turisti, alcuni provenienti anche dall'estero.

La Questura spiega che la finalità è stata di rafforzare l'azione di vigilanza nei punti più sensibili ed evitare che l'afflusso di persone, anche a causa dell'abuso di alcol, possa portare al verificarsi di eventi criminosi e problematici per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il personale della polizia è stato coadiuvato da carabinieri e polizia locale. Controlli mirati sono stati svolti per prevenire reati predatori, borseggi, furti e gli episodi di abuso di sostanze alcolici o uso di stupefacenti e di degrado urbano.

Le verifiche sono state estese anche all'area del Luna Park al fine di scongiurare liti o aggressioni tra giovani.

Sono state identificate 396 persone, controllati 146 veicoli e contestate otto violazioni al Codice della strada.

Sono stati, invece, 27 gli esercizi pubblici monitorati anche per verificare l'eventuale presenza di pregiudicati. (ANSA).