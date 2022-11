Giovani Confindustria, caro energia è prima priorità

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 19 NOV - "Intervenire in maniera massiccia sul rincaro delle materie energetiche è essenziale ed è la prima delle nostre priorità, soprattutto in un momento così complesso per la manifattura e quindi per la bilancia commerciale e per la stabilità dei conti italiani": è quanto ha detto il presidente dei giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, a margine del 16/o forum interregionale del Centro che si svolge a Gubbio. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica il tema al centro dell'iniziativa.

"Dobbiamo intervenire in maniera forte - ha sottolineato Di Stefano - utilizzando tutta la finanza disponibile. Quando anche nella finanza pubblica rimanessero delle risorse noi abbiamo chiesto di concentrarle su un intervento choc sul taglio del cuneo fiscale contributivo. Un intervento auspicabilmente da 16 miliardi di euro che metta sostanzialmente una mensilità in più all'anno per i lavoratori under 35 mila euro di reddito".

"Non c'è spazio in questo momento, a nostro giudizio - ha sottolineato ancora il presidente dei giovani di Confindustria -, per interventi frutto della pur legittima campagna elettorale, ci saranno tempi e momenti migliori per intervenire su tutto il resto. Oggi - ha concluso Di Stefano - le poche risorse disponibili vanno concentrate su energia, lavoro e sull'attenzione ai conti pubblici". (ANSA).