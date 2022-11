Studenti in piazza, intervenire su alloggi e trasporti (2)

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - La manifestazione era promossa anche dall'Unione degli Studenti Umbria, Link Coordinamento Universitario Perugia e Una Regione Per Restare.

"Oggi in Umbria - ha detto, fra gli altri, Enea Spilla, coordinatore regionale dell'Uds Umbria, secondo quanto riferisce una nota -abbiamo dato voce agli studenti che troppe volte la Giunta Tesei si è rifiutata di ascoltare. Vogliamo una nuova legge regionale per il diritto allo studio e più finanziamenti che la normativa attuale non vincola la Regione a erogare, scaricando le responsabilità chiave a Province e Comuni".

