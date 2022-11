Matrimonio per avere la cittadinanza, tre denunce a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Tre denunce della Digos a Terni, in seguito a un presunto matrimonio celebrato al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana da parte della sposa.

Il personale della questura, a seguito di una serie di attività investigative, era venuto a conscenza della presunta "combine" matrimoniale, tra un uomo di 45 anni, del posto, più volte indagato in passato, e una giovane donna di origine sudamericana, clandestina.

I due - secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia - avrebbero agito con l'intermediazione di un pregiudicato sudamericano, da tempo residente a Terni.

La celebrazione si è svolta nella nella sala matromoni del Comune di Terni. Successivamente i tre sono stati bloccati dagli agenti della Digos, che hanno denunciato lo sposo e l'intermediario per concorso nella permanenza di clandestini sul territorio nazionale, mentre la sposa è stata indagata per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Per il falso matrimonio il pluripregiudicato ternano avrebbe percepito la somma di 3.000 euro. (ANSA).