L'Unione dei Comuni del Trasimeno vuole "raccontarsi"

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Nuovi strumenti tecnologici e multimediali e un progetto di comunicazione strategica e integrata per "raccontarsi". A sei anni dalla sua costituzione, l'Unione dei Comuni del Trasimeno affina le tecniche di comunicazione e promozione del territorio.

Le novità su progetti e struttura dell'ente sono state illustrate a Castiglione del Lago dal presidente Matteo Burico.

Il perno delle novità è rappresentato dal portale www.trasimenoapp.com, con il quale si interfacciano il totem interattivo e l'omonima applicazione. Trasimeno App, curato dall'assessorato al Turismo e dal Servizio turistico associato dei Comuni del Trasimeno, ha lo scopo di fornire un'informazione integrata e costantemente aggiornata su servizi, eventi, attività, e news degli otto Comuni del Trasimeno. Un contenitore omnicomprensivo di informazioni raccolte nelle seguenti sezioni: Cosa vedere, Cosa fare, Mappe e percorsi, Mobilità, Eventi e manifestazioni, News, Enogastronomia, Numeri utili ed informazioni. L'ente si è inoltre dotato di una nuova tecnologia multimediale attraverso l'installazione di un totem interattivo. Il totem, una sorta di progetto pilota per tutto il territorio, è stato collocato presso i locali del nuovo Ufficio di informazione e accoglienza turistica del Trasimeno in piazza Mazzini e fornisce in tempo reale notizie utili in merito a manifestazioni, eventi culturali, informazioni di pubblica utilità, proposte di itinerari ed iniziative della zona, orari del trasporto pubblico, nonché le informazioni di carattere turistico-culturale dell'intero Trasimeno. Tra le novità illustrate dal presidente Burico vi è poi il nuovo progetto di comunicazione strategica e integrata, attraverso l'utilizzo dei social media, al fine di promuovere la destinazione turistica Trasimeno ed i suoi principali eventi previsti nel periodo dicembre 2022-dicembre 2023. Attraverso la realizzazione di brevi video/interviste rivolte ai protagonisti dell'attività istituzionale e politica e ai protagonisti delle attività economico-produttive, culturali e sociali dell'intero territorio dell'Unione, si intende raccontare progetti e iniziative che caratterizzano il territorio. (ANSA).