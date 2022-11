Guida senza patente e nasconde cocaina nell'auto e a casa

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Guidava senza patente e nascondeva droga nell'auto: un trentenne già noto alle forze di polizia è stato denunciato dai carabinieri, a Terni.

Il giovane, fermato per un controllo mentre era alla guida del proprio veicolo in via Narni, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare ed è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e di 560 euro presunto provento di spaccio.

La successiva perquisizione estesa al domicilio ha permessso di scoprire altri 5 grammi e mezzo di cocaina, mezzo grammo di hascisc, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. Le sostanze ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro, così come la somma di denaro, mentre il veicolo utilizzato è stato sottoposto a fermo amministrativo proprio perchè il giovane è risultato privo di patente di guida, poiché revocata. (ANSA).