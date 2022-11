Tardani, a Orvieto sarà un Natale veramente per tutti

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 17 NOV - "Un ricco programma di appuntamenti pensato per fare di Orvieto una destinazione turistica in questo periodo, ma soprattutto far vivere il Natale in città veramente a tutti": la sindaca Roberta Tardani ha presentato così gli eventi natalizi 2022.

"Dal punto di vista artistico e culturale - ha spiegato Tardani - abbiamo voluto puntare i riflettori in particolar modo sui capolavori del Signorelli e il Natale sarà l'occasione giusta per lanciare le celebrazioni del 2023 per i 500 anni dalla morte alle quali stiamo lavorando insieme all'Opera del Duomo, al Gal Trasimeno Orvietano e ai Comuni di Cortona, Todi e Città della Pieve.

Il programma di A Natale regalati Orvieto è il frutto di un lavoro unitario di tutta la città e dello sforzo che da tre anni a questa parte, anche tra le difficoltà della pandemia, questa amministrazione ha fatto per coordinare e guidare i processi.

Con gli altri sindaci ci siamo confrontati molto negli ultimi tempi su come gestire le festività natalizie in questo periodo così complicato per via della crisi internazionale e del caro energia che colpisce anche gli Enti pubblici e di comune accordo abbiamo deciso di non spegnere il Natale, il primo della normalità dopo il buio della pandemia, ma affrontarlo con oculatezza. Siamo dunque riusciti a decorare e animare la città grazie al contributo di sponsor privati e istituzionali, che ringrazio, e gestiremo le luci e le illuminazioni artistiche, peraltro tutte a basso consumo, riducendo gli orari di accensione - ha concluso Tardani - per dare un segnale ma garantire a tutti delle bellissime festività natalizie". (ANSA).