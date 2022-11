(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 17 NOV - Nuovi libri per la biblioteca comunale di Deruta, un centinaio di libri per lo più rivolti a un target giovanile. A renderlo noto sono il sindaco, Michele Toniaccini e l'assessore alle Politiche culturali, Piero Montagnoli, sottolineando che l'acquisto si è reso possibile grazie a un progetto finanziato dalla Regione Umbria.

Per l'occasione, sabato 26 novembre, presso la sede della Casa della cultura e dell'associazionismo, a Deruta, nell'ambito delle celebrazioni per Santa Caterina e San Simplicio sono state organizzate due iniziative: alle 10, "Il filo delle storie", letture 0-6, a cura delle volontarie "Nati per leggere" dell'associazione "Le CreAmiche", e alle 15, Letture con Tè, a cura dell'associazione "Intra".

"La lettura rappresenta un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei nostri bambini e giovani - affermano Toniaccini e Montagnoli in una nota - e le biblioteche sono una fonte di conoscenza accessibile a tutti. Con questo progetto abbiamo scelto di premiare i giovani, acquistando libri per lo più adatti a loro".

La biblioteca comunale si trova all'interno della Casa della cultura e dell'associazionismo. (ANSA).