In Umbria tornano a salire attualmente positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Sono saliti del 3,5 per cento nell'ultima settimana gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 4.646, mentre giovedì 10 novembre questo dato aveva fatto segnare meno 2 per cento. I ricoverati positivi sono 205, più 1,3 per cento, e quattro i posti occupati nelle terapie intensive, meno 12,5 per cento. Il quadro è delineato dai dati sul sito della Regione.

Praticamente nessuna variazione, sempre su base settimanale, dei test eseguiti, con gli antigenici che fanno segnare più 0,3 per cento e i molecolari più 0,1.

Il tasso di positività è del 20,9 per cento nell'ultimo giorno in leggero aumento rispetto al 19,6 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).