Cruciani lancia la collezione donna

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - L'azienda umbra di cashmere Cruciani ha lanciato a Milano la sua collezione donna, dedicata all'autunno-inverno 2023/24, una capsule di 50 capi dall'anima rétro-chic che mira a coinvolgere 150 best shop europei. Insieme alla nuova head designer, Milena Motta, Cruciani ha studiato una proposta lifestyle di 50 capi. Il progetto dedicato alla donna ha visto in passato già alcuni capi a completamento del guardaroba maschile, ma è la prima volta che il marchio sceglie di farlo attraverso un'offerta completa. La maglieria resta la protagonista in tutte le sue forme, dal montone alla pelle o in versione "double" con il cashmere. (ANSA).