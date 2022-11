Cordoglio Asu e Odg per scomparsa Pasquale Baruffi

L'Associazione stampa umbra "si stringe in un fortissimo abbraccio al collega e amico Marco Baruffi, già presidente di Assostampa, per la perdita del caro padre". "Con la scomparsa di Pasquale Baruffi - scrive l'Asu in una nota - la categoria dei giornalisti umbri perde un professionista serio e di talento; la comunità umbra e tifernate un importante punto di riferimento. Insieme agli iscritti dell'Asu, siamo vicini in questo triste momento a Marco ed alla sua famiglia a cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze".

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria "ricorda con affetto Pasquale Baruffi, già consigliere e vice presidente dell'Ordine regionale, scomparso oggi a 79 anni a Città di Castello". Insegnante e giornalista, Baruffi - è detto in un comunicato dell'Odg - è stato per tanti anni punto di riferimento dell'informazione dell'Altotevere: firma storica prima de La Nazione e poi de Il Giornale dell'Umbria. Ha collaborato con alcuni tra i principali quotidiani nazionali, non disdegnando l'impegno in tv e nelle radio. Tanti i premi e gli attestati ottenuti nel corso della sua carriera, fra cui, spicca, nel 2017, il premio giornalistico Fabio Pelosi inserito nella manifestazione Calcio Giovane 90. L'espressione del cordoglio di tutto il Consiglio giunga al figlio e collega Marco e a tutta la famiglia".