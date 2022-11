Assessore Umbria, cambio quarantena è presa d'atto

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - "È una presa d'atto che la situazione sta evolvendo e migliorando, perché il Covid diventa endemico salvo qualche caso di ricovero prevalentemente di pazienti fragili": lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto parlando delle novità sulla quarantena annunciate dal ministro Orazio Schillaci.

Commentando il fatto che il Governo sta mettendo a punto un'ordinanza per eliminare i tamponi al termine della quarantena e la fine dell'isolamento dopo quattro-cinque giorni per gli asintomatici, Coletto ha sostenuto che "ormai è certificata questa questione". "Non è una grande novità - ha aggiunto - che dopo due vaccini, e la maggior parte della popolazione li ha fatti, in cinque giorni una persona si negativizzi". (ANSA).