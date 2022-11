A Perugia gli esperti dell'anestesia loco-regionale

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Tre giorni, oltre cento tra relatori e moderatori, 800 partecipanti e 12 delegati regionali: sono i numeri del Congresso nazionale Esra, European society of regional anaesthesia & pain therapy, di anestesia loco-regionale e terapia del dolore che si svolgerà a Perugia (Hotel Giò Jazz) dal 17 al 19 novembre.

La prima giornata dei lavori sarà completamente dedicata all'incontro con esperti di altre società scientifiche con l'obiettivo di trattare, secondo una visione multidisciplinare, le problematiche e le esigenze dei pazienti sottoposti ad anestesia loco-regionale nel segno del percorso Eras.

"Le evidenze scientifiche dimostrano come un approccio multimodale al paziente chirurgico nelle varie fasi di degenza, dal ricovero alle fasi peri operatorie e fino alla dimissione, ne migliori l'outcome" sottolinea il dottor Fabio Gori, presidente del congresso e direttore della Struttura complessa di anestesia e rianimazione 1 dell'Azienda ospedaliera di Perugia. "Ottimizzare lo stato metabolico e volemico preoperatorio - aggiunge -, scegliere tecniche chirurgiche ed anestesiologiche mini invasive, tendere alla corretta gestione del dolore, dell'alimentazione e della mobilizzazione precoce comporta, nel periodo postoperatorio, un miglioramento del recupero delle normali funzioni e minor impatto economico sul Sistema sanitario nazionale".

Diviene così "fondamentale" - è detto in una nota degli organizzatori - la stretta collaborazione e comunicazione tra le professionalità che accompagnano il paziente nel percorso ospedaliero con il comune intento di crescere nel confronto e nella condivisione. "Particolare attenzione" sarà posta all'impiego degli ultrasuoni nelle differenti sindromi dolorose e, in particolare, nel dolore cronico non oncologico che si manifesta in presenza di malattia degenerativa o infiammatoria.

Obiettivo del congresso è diffondere i differenti campi di applicazione, confrontandosi con gli specialisti di riferimento italiani. (ANSA).