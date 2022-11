Ruolo donne al centro di "Agricoltura sostantivo femminile"

(ANSA) - TERNI, 15 NOV - "Agricoltura sostantivo femminile" è il tema di un incontro che si terrà al Caos di Terni il 17 novembre. A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, oltre alla Commissaria europea all'Uguaglianza Helena Dalli, ne discuteranno esponenti del gruppo S&D della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Camilla Laureti, Paolo De Castro e Isabel Carvalhais. Con loro, le rappresentanti delle maggiori associazioni agricole, ambientali e sociali Coldiretti, Cia, FederBio, FLAI Cgil, Slow Food. Parteciperanno anche l'agronoma Isabella Della Ragione (Fondazione archeologia arborea) e Anna Kauber, autrice del documentario "In questo mondo" sulle donne pastore.

"L'agricoltura di qualità, l'artigianato, il terziario e il turismo slow come rilancio delle aree interne del Paese, un patrimonio di natura, storia, saperi che rappresenta uno degli asset principali dello sviluppo sostenibile" spiegano gli organizzatori. "Questa alleanza tra tradizione, innovazione e territori - aggiungono - è oggi fortemente legata al protagonismo delle donne, particolarmente in campo agricolo.

Contadine, imprenditrici, sindacaliste, braccianti, donne delle istituzioni e delle associazioni: esperienze che possono costruire una nuova proposta economica e politica". (ANSA).