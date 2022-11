Meloni, soddisfazione per avvio del progetto Wood4Green

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - La capogruppo regionale del Pd Simona Meloni esprime "soddisfazione per il concreto avvio del progetto Wood4Green, ideato e promosso dai Comuni della Valnestore in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e che è riuscito in poco tempo a coinvolgere oltre 30 Comuni umbri oltre che le istituzioni regionali". Lo fa in occasione della presentazione del progetto legato alle logiche dell'industria 4.0 e che, attraverso la valorizzazione del legno, mira a rafforzare e trasformare l'Umbria verde attraverso il valore trainante dell'innovazione e capace di aprire un'economia circolare valorizzando le molteplici filiere fra di loro connesse.

Per Meloni, "si tratta di una innovativa traiettoria di sviluppo, coerente con il principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e per questo in linea con una regione che dovrebbe puntare a diventare sempre più il cuore più verde d'Europa". "In Umbria - ricorda la capogruppo del Pd - il progetto è stato promosso dai Comuni di Panicale e Piegaro tramite il Consorzio Consenergia Green, in accordo con la Regione Umbria e con il supporto tecnico scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Perugia".

Successivamente è stato poi firmato un apposito protocollo tra i Comuni di Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Corciano, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Marsciano, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio e Penna in Teverina.

"Bioedilizia, energia green, idrogeno, ma anche mobilità ed alimentazione sostenibile - conclude Meloni - sono i cardini di un progetto ambizioso che può significare una svolta per il Trasimeno e per l'intera Umbria". (ANSA).