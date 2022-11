Da studenti Università Perugia nuovo brand Basilica Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 15 NOV - Sono realizzate da studenti dell'Università degli Studi di Perugia le 14 proposte progettuali per individuare il nuovo brand per la comunicazione e l'area commerciale della Basilica di San Francesco di Assisi.

Proposte dagli allievi del laboratorio di Design e finalizzate al rebranding e al packaging.

Due i progetti premiati dai frati del Sacro Convento e dai docenti dell'ateneo. Ad essere scelti sono stati i lavori realizzati dal duo Helena Comodi e Giacomo Giombolini e dal gruppo formato da Chiara Magdalena Cusati, Laura Larivera e Gianmarco Beoni. A consegnare loro l'attentato sono stati il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e il rettore Maurizio Oliviero.

I due progetti - è stato spiegato nel corso di un incontro ad Assisi - costituiscono una base di partenza per arrivare alla definizione finale del logo che accompagnerà le iniziative dei frati di San Francesco.

Sia il custode sia il rettore hanno sottolineato il lavoro "attento e curato" degli studenti, rimarcando l'importanza della continua collaborazione tra università a Sacro Convento. (ANSA).