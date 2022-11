Ambasciatore Francia, 'la soluzione sui migranti è cooperare'

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - "Il presidente della Repubblica francese e quello italiano si sono parlati e hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione": lo ha sottolineato l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, parlando con i giornalisti a Perugia dove ha tenuto all'Università per Stranieri una lectio magistralis sul ruolo delle relazioni diplomatiche nell'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima.

"C'è un momento di tensione sul tema dell'immigrazione - ha aggiunto -, ma anche se si tratta di un problema complesso è chiaro e semplice che la soluzione è nella cooperazione".

"Cooperazione - ha detto ancora l'ambasciatore - vuol dire solidarietà e responsabilità e rispetto del diritto. E' tutto qui. E come hanno detto i nostri capi di Stato, dobbiamo trovare tutte le condizioni per avere piena cooperazione in ambito bilaterale come in ambito europeo".

L'ambasciatore ha quindi detto che per quanto a sua conoscenza non è previsto un incontro tra il presidente Macron e la presidente Meloni a Bali, dove è in corso il G20. "Quello che posso dire - ha concluso l'ambasciatore - è che l'amicizia tra Italia e Francia ovviamente è fondamentale, quindi dobbiamo avere sempre buone condizioni per avere una piena cooperazione".

(ANSA).