A Foligno MielinUmbria, dedicata a miele e apicoltori

FOLIGNO (PERUGIA), 15 NOV - Sostenere e valorizzare il mondo dell'apicoltura umbra è l'obiettivo di MielinUmbria, la rassegna dedicata al miele e agli apicoltori in programma sabato 19 e domenica 20 novembre a Palazzo Trinci, a Foligno.

La rassegna è promossa dal Comune di Foligno ed è alla 24/a edizione. Proporrà un convegno di approfondimento, la mostra mercato con la presenza dei produttori nella corte di Palazzo Trinci, show cooking, visite guidate, laboratori di apicoltura riservati ai bambini ma anche eventi legati alle degustazioni del miele.

Nel corso della presentazione della manifestazione, l'assessore al turismo, Michela Giuliani, ha sottolineato che la "rassegna è un evento unico nel panorama regionale". "Va nella direzione - ha aggiunto - di promuovere l'apicoltura e proprio prendendo ispirazione dell'operosità delle api abbiamo organizzato visite guidate per scoprire gli antichi assi produttivi della città e l'itinerario prevede anche la Cereria".

Luca Ciampelli, presidente dell'Apau, Associazione produttori apistici umbri, ha ricordato l'importanza dell'appuntamento.

"Perché - ha detto - ci sono incontri tecnici ma c'è spazio anche per chi si vuole avvicinare al mondo delle api".

Romildo Beniamino, presidente di NaturalMiele, cooperativa attiva nel territorio ternano, ha ricordato i numeri dell'attività dell'apicoltura in Umbria: circa 3 mila apicoltori con oltre 40 mila alveari.