Presidente Ternana si candida sindaco, ho grande programma

(ANSA) - TERNI, 14 NOV - "Ho un grande programma di sviluppo per la città": il presidente della Ternana calcio Stefano Bandecchi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Terni. Lo ha fatto oggi nel corso di una conferenza stampa.

Bandecchi si presenterà con Alternativa popolare, di cui è segretario. "Bisogna riportare a Terni - ha detto - lavoro, economia, industria, sport e benessere. Ho deciso di candidarmi quando la Regione Umbria ha detto sì al nuovo stadio e no alla clinica e quindi ha detto no alla sostenibilità economia per il nuovo impianto". (ANSA).