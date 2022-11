Bandecchi, candidatura a sindaco non è operazione simpatia

(ANSA) - TERNI, 14 NOV - "La mia candidatura non sarà un'operazione simpatia. A Terni di sindaci simpatici già ci sono stati negli ultimi 30 anni": così Stefano Bandecchi, presidente della Ternana calcio, ha parlato della sua decisione di candidarsi con Alternativa popolare per guidare l'amministrazione comunale. "Terni - ha aggiunto - ha bisogno di qualcosa di importante e se non sarò eletto sindaco starò all'opposizione, ma con la mia candidatura voglio far uscire la città dalla sua comfort zone".

La cura della città, l'arte, l'archeologia e la cultura in generale per Bandecchi saranno alcune delle linee guida a cui si ispirerà il suo eventuale mandato da sindaco. Su eventuali conflitti di interesse che potrebbe esserci se eletto il presidente della Ternana si dice convinto "che non ce ne siano, anche se si facesse la clinica, ma se la legge dovesse dire il contrario me ne andrei a casa". (ANSA).