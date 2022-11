Tesei, tanti auguri ai nostri amati Baci Perugina

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - "Cento anni e non sentirli.

Meraviglioso come un secolo fa. Figlio della geniale intuizione di recupero dei ritagli di lavorazione delle nocciole che ebbe Luisa Spagnoli, il Bacio Perugina è ancora oggi, e sempre più, identitario del nostro territorio e straordinario esempio di intuizione e creatività imprenditoriale.

Tanti auguri, ai nostri amati Baci Perugina". Lo ha scritto in un post su Facebook la presidente della Regione, Donatella Tesei, in occasioni delle celebrazioni per il centenario del famoso cioccolatino.

"E proprio in questi giorni di festeggiamenti - ha aggiunto - arriva l'annuncio da parte della Nestlé, che accogliamo con grande soddisfazione, di un eccezionale investimento di 7,5 milioni per lo stabilimento di Perugia, con un ampliamento della capacità produttiva che arriverà a 7 giorni su 7 facendone uno stabilimento essenziale in Europa per Nestlé. Una notizia che ci fa piacere e che è anche conseguenza di quel virtuoso rapporto che la Regione ha e continuerà ad avere con il mondo dell'imprenditoria. Una visione di sviluppo che ci vede lavorare per creare le condizioni affinché le imprese si possano esprimere al meglio e sviluppare le proprie potenzialità.

La Perugina, con i suoi gli investimenti e con le sue prospettive future, ne è oggi concreto esempio.

Un impegno condiviso, ognuno nel proprio ruolo e senza invasioni di campo, che sta portando i proprio benefici all'economia regionale, nonostante la complessa congiuntura economia che stiamo vivendo". (ANSA).