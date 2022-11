Seniores Enel ed Enel insieme ad Aucc contro il cancro

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - È con i colori vivaci del ciclamino che l'Associazione nazionale Seniores Enel (Anse) ha scelto di stare accanto all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc), insieme a Enel: nella sede Enel di Perugia in via del Tabacchificio, nella giornata di venerdì, in molti hanno acquistato una pianta ed il ricavato è stato devoluto all'Aucc.

Inoltre, sempre presso la sede Enel, Anse e Aucc hanno promosso l'iniziativa contro i tumori della pelle, denominata "Neo Amico Mio", con visite gratuite di dermoscopia ad epiluminescenza per tutti i dipendenti Enel, grazie alla disponibilità dei medici Giulio Franceschini e Chiara Franceschini.

"Anse insieme a Enel - ha affermato Enzo Severini, presidente dell'Anse sezione Umbria e Toscana - da anni sono al fianco dell'Aucc. Ieri, è stata data ai dipendenti Enel l'opportunità di una visita gratuita che significa sensibilizzare sempre più persone alla prevenzione e far conoscere l'attività di Aucc, oltre a reperire importanti risorse che vengono poi destinate ai servizi Aucc e alla ricerca".

Enel sottolinea - in una sua nota - il carattere solidale dell'associazione e la validità di queste iniziative che sono anche informative e di sensibilizzazione. (ANSA).