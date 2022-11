Oltre 2.300 persone allontanate per disinnesco bomba Ciconia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Sono circa 2.350 le persone residenti nei centri abitati di Orvieto Scalo e Ciconia che domenica 20 novembre 2022 saranno interessate dal piano di evacuazione precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e disinnesco di una bomba d'aereo da 500 libbre, di fabbricazione Usa, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, rinvenuta in località Ciconia di Orvieto durante i lavori di sistemazione dell'alveo del fiume Paglia.

La Protezione civile del Comune di Orvieto - spiega l'ente - su indicazione della Prefettura di Terni e sulla scorta della relazione tecnica del reparto artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, ha redatto e diramato l'elenco delle vie dei centri abitati di Orvieto scalo e Ciconia che rientrano nel raggio di 826 metri individuato come zona di sgombero.

Le operazioni di evacuazione inizieranno alle 7 e dovranno concludersi entro le 9 dopodiché inizierà il lavoro degli artificieri e fino alle 13 ci sarà il divieto assoluto di accesso e permanenza nell'area.

La Protezione civile comunale ha attivato il numero 0763 306431, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, al quale rivolgersi per avere informazioni, segnalare la necessità di assistenza per l'evacuazione o per indicare la propria presenza - entro giovedì 18 novembre - presso l'area di accoglienza della popolazione che sarà allestita nel piazzale esterno dello stadio "Luigi Muzi" in via della Svolta. (ANSA).