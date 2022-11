Una "Frasassi" in miniatura nelle campagne dell'Orvietano. Si tratta di una minuscola grotta di stalattiti e stalagmiti che si spalanca alla vista, attraverso una naturale finestrella, in tutta la sua straordinarietà e bellezza. "Un tempo, quando era in vita mio padre, era molto più ampia, adesso è rimasta una piccola e preziosa porzione", racconta all'ANSA la proprietaria del terreno dove è presente la formazione calcarea.

Per timore che la grotta possa essere vandalizzata, la donna chiede di non rivelare le sue generalità e non indicare il luogo preciso dell'insediamento, limitandosi a dire che si trova a pochi chilometri dalla città del Duomo. Intanto le gocce d'acqua, dopo migliaia di anni, continuano a cadere imperterrite e soprattutto continuano a fare il loro lavoro creando le stalattiti. La base del cunicolo è un lastricato di calcare, quasi a formare la rete di un ragno, più o meno simile a quella reale che si presenta all'ingresso del grottino.

Un pensionato della zona ricorda quando era ben più ampia: "Fino a 25-30 anni fa, qui - indicando con precisione il posto - c'era una grotta in cui si poteva entrare dentro ed era tutta ricoperta di stalattiti, poi con il tempo è iniziata a crollare fino a quasi scomparire e oggi è rimasto solo questa piccola porzione". Non è da escludere che nella parete di terra e roccia, in cui si trova questo piccolo "scrigno", ci possano essere altre formazioni di stalattiti che al momento non sono comunque visibili.