Trasporta 22 chili cocaina, arrestato da polizia

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Agenti delle squadre mobili di Perugia e di Bolzano hanno arrestato alla barriera autostradale A22 di Vipiteno un 41enne di origine turca, ma di nazionalità svizzera, che trasportava sulla sua vettura 22 kg di cocaina.

Fermato per un controllo, intorno alle 5.30 di questa mattina, l'uomo è apparso nervoso inducendo i poliziotti ad approfondire l'ispezione della vettura. In due vani, ricavati nel pianale dell'automobile, sono stati trovati così diciannove panetti, per un totale di circa 22 kg, di una sostanza che al narcotest è risultata essere cocaina. Se immessa sul mercato dello spaccio, la droga avrebbe fruttato, secondo stime degli inquirenti, circa due milioni di euro. Il 41enne è stato quindi arrestato, la cocaina sequestrata così come la vettura utilizzata per il trasporto e due telefoni cellulari utilizzati dall'uomo. (ANSA).