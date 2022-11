L'Università di Perugia rimborsa le bollette ai dipendenti

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - L'Università degli studi di Perugia rimborsa le spese per le utenze domestiche ai dipendenti: lo riferisce la Flc Cgil spiegando che è stato sottoscritto il protocollo che prevede il rimborso fino a 600 euro delle spese sostenute dai dipendenti per le utenze del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale nell'anno 2022.

La Flc Cgil dell'Università - spiega il sindacato - ha colto l'opportunità prevista all'interno del recente Decreto aiuti bis, che prevede deroghe alle misure fiscali per il welfare aziendale ed ha coinvolto la maggioranza delle rsu e le delegazioni sindacali di ateneo, Federazione Uil scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams, con le quali era stata condivisa la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di ateneo 2022, per chiedere un incontro di contrattazione urgente e affrontare l'argomento.

Il rettore Maurizio Oliviero ha accolto la proposta e ha dato mandato al delegato di ateneo per le umane risorse, Mario Tosti, e alla direttrice generale, Anna Vivilo, di reperire le risorse necessarie da mettere a disposizione dei lavoratori. Dopo alcune settimane sono state reperite risorse pari a 225.196,93 euro quale integrazione del fondo delle risorse decentrate di ateneo e si è arrivati alla sottoscrizione di questo protocollo che prevede il rimborso fino a 600 euro a dipendente, in base alle rispettive fasce Isee. (ANSA).