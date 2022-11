Alessandrini, grazie a ministro sbloccato contratto scuola

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - "Grazie al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e all'impegno della Lega, i lavoratori della scuola vedono sbloccarsi il rinnovo contrattuale, con conseguente aumento di 100 euro mensili e in aggiunta circa 3mila euro di arretrati già nella busta paga di dicembre": lo sottolinea il vicesegretario regionale Lega Umbria e responsabile dipartimento istruzione Valeria Alessandrini.

"Risultati concreti in poche settimane - prosegue - è questo il modo di lavorare del nostro partito che bada ai fatti e non alle chiacchiere come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, capaci solo di promesse non mantenute.

Si tratta di un primo importante risultato per lanciare un segnale forte di presenza di questo Governo al fianco della comunità scolastica e sottolinea - conclude Alessandrini - la grande attenzione del ministro Valditara e della Lega al tema dell'istruzione".

(ANSA).