Ternana, no Conferenza servizi alla clinica è no alla città

(ANSA) - TERNI, 10 NOV - "Il no al progetto della clinica arrivato dalla Conferenza dei servizi, è un no alla città di Terni": lo ha sottolineato il dirigente della Ternana calcio, Paolo Tagliavento, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Terni, cui ha partecipato anche il project manager della società rossoverde, Sergio Anibaldi.

I due hanno illustrato l'iter che la società ha seguito, dal febbraio 2021 - quando presentò il progetto - fino ad oggi.

"Abbiamo semplicemente seguito quelle che erano le indicazioni e in merito alla clinica avevamo chiesto soltanto l'autorizzazione alla costruzione e la valutazione di un impegno programmatico", ha spiegato Anibaldi. Sottolineando che "la Ternana non ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio". "Non abbiamo mai chiesto - ha aggiunto - qualcosa che non potevamo avere".

"A questo punto non possiamo che attendere e confidare nel nuovo Piano sanitario regionale che la stessa Regione Umbria ha detto di voler licenziare nelle prossime settimane, con la speranza che il progetto presentato possa essere oggetto di attenta valutazione, cosa che fino a oggi forse non c'è stata", hanno detto ancora Anibaldi e Tagliavento. "La città di Terni e l'Umbria sud attendono da tempo nuovi servizi in termini di sanità, le 18 mila firme raccolte a sostegno del progetto lo stanno a dimostrare", hanno concluso. (ANSA).