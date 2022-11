Sospeso lo stato di agitazione alla Ilserv di Terni

(ANSA) - TERNI, 10 NOV - Sospeso dalle segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Fismic lo stato di agitazione alla Ilserv di Terni, proclamato nei giorni scorsi in segno di protesta con l'azienda sui temi dell'organizzazione del lavoro, della gestione della cassa integrazione e del mancato riconoscimento del premio di risultato per i circa 150 dipendenti.

La decisione è stata presa dopo che la multinazionale metalmeccanica di servizi, principale ditta esterna di Ast (dalla quale è anche compartecipata), ha convocato i sindacati per lunedì mattina in Confindustria. "Dal tavolo ci aspettiamo risposte concrete alle rivendicazioni che avanziamo da un anno" hanno detto in una conferenza stampa i segretari di Fiom Cgil, Fim Cisl e Fismic, Stefano Garzuglia, Claudio Bartolini e Giovacchino Olimpieri.

In particolare, i sindacalisti hanno sottolineato che i lavoratori "sono stanchi delle chiusure dell'azienda in merito ai giusti riconoscimenti economici, dopo anni di responsabilità, sforzi e sacrifici, oltre che squilibri importanti nell'organizzazione del lavoro". A pesare sui carichi del lavoro sono alcune recenti fuoriuscite di alcune unità di personale, a causa di pensionamenti e dimissioni volontarie. Carenze di organico che aprono - sempre a detta dei sindacati - anche "timori in merito alla sicurezza del lavoro".

All'azienda viene quindi chiesto, in vista dell'incontro di lunedì, "un piccolo sforzo, possibile e necessario". (ANSA).