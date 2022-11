Magarini Montenero si complimenta con Zaffini e Prisco

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Le nomine degli onorevoli Emanuele Prisco (sottosegretario al ministero dell'Interno) e Franco Zaffini (presidente della commissione Sanità, affari sociali, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) saranno particolarmente strategiche per sensibilizzare nella nostra Regione la formazione e l'aggiornamento dei pubblici dipendenti nei settori della sanità e la sicurezza": a dirlo è l'amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Marco Magarini Montenero, rivolgendosi ai due parlamentari umbri.

"Nel congratularci per le nomine - prosegue -, formuliamo i migliori auguri per il delicato lavoro che li attende".

Magarini Montenero ha quindi auspicato che "nei settori di competenza di ciascuno si possa dare impulso alla necessità di trasformazione di una nuova cultura organizzativa della pubblica amministrazione". "Sanità e sicurezza - aggiunge, attraverso una nota della Scuola - sono due nodi tematici, spesso problematici, decisivi, che stanno interessando i percorsi formativi e di sviluppo di competenze, grazie anche agli effetti ad ampio raggio della crisi pandemica che ha riportato al centro la convergenza digitale dei sistemi di gestione. Scuola umbra di amministrazione pubblica, è sempre più impegnata a rispondere ai fabbisogni formativi che richiamano verso la direzione di una sanità più efficiente, più digitale e alla gestione integrata della sicurezza informatica, ancora oggi spesso derubricata dalle pubbliche amministrazioni a una questione meramente tecnico-informatica. Su questi temi abbiamo bisogno di un ulteriore cambio di passo per migliorare la 'cassetta degli attrezzi' dei pubblici dipendenti e i servizi ai cittadini. Sono certo - conclude Magarini -, che l'alta professionalità e la sensibilità sempre dimostrate degli onorevoli Prisco e Zaffini, daranno seguito a una non più rinviabile centralità degli impegni cui saranno chiamati a operare". (ANSA).