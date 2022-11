Cena di solidarietà Associazione lotta contro il cancro

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - Sono attese oltre 300 persone al gran galà della solidarietà, la cena di San Martino promossa ogni anno dall'Associazione umbra per la lotta contro il cancro.

Si svolgerà sabato 12 novembre, presso Italia Endurance Stables & Academy, dalle ore 20.00.

Un gran gala della solidarietà, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Servizio assistenza oncologica domiciliare, uno dei tanti servizi che l'Aucc eroga gratuitamente ai pazienti.

L'Aucc, da 37 anni è a fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, gratuitamente, sostenendo la ricerca e mettendo a disposizione servizi essenziali come l'assistenza oncologica domiciliare, il counseling, l'arte terapia, la fisioterapia riabilitativa, il trasporto, la riflessologia plantare, l'assistenza amicale, il gruppo di auto mutuo aiuto "Creati con il cuore" e altro ancora.

"L'evento del 12 novembre - commenta il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio - è a scopo benefico e serve non solo a sostenere i servizi dell'associazione, ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro, sulla prevenzione e sulla necessità di costruire una comunità solidale, capace di prendersi cura di sé e dell'altro. La raccolta fondi ci consentirà di potenziare i nostri servizi gratuiti, di sostenere la ricerca, unica arma per sconfiggere il cancro, di creare un percorso virtuoso fra paziente e società, garantendo al primo la possibilità di continuare a sentirsi parte attiva del sistema".

