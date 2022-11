Umbria film commission sostiene formazione maestranze

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Quasi 2 mila ore di lezioni gratuite per formare nuove maestranze per il mondo dello spettacolo: è quanto offrono Spectacular Umbria e Scosse (Sviluppo di competenze nel settore dello spettacolo), i due piani formativi finanziati dal bando Techne (con i fondi del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo Umbria 2014-2020"), per un importo complessivo di 300 mila euro, rivolti ad oltre 500 persone occupate e disoccupate, di età compresa tra 18 e 65 anni e residenti in Umbria.

Trentasette, in totale, i corsi previsti che spaziano dal sound design e videostreaming nello spettacolo dal vivo, alla gestione del suono e delle luci, alla pianificazione di allestimenti scenografici, al location scout, che si terranno a Perugia, Bastia Umbra, Gubbio, Spoleto, Foligno, Città di Castello e Terni.

Due piani formativi organizzati da più soggetti privati e fortemente sostenuti da Ufc (Umbria film commission), presieduta da Paolo Genovese e diretta da Alberto Pasquale, che punta a promuovere la formazione di nuove maestranze da far entrare nel mondo del cinema e, in particolare, per farle lavorare nelle produzioni audiovisive che verranno realizzate in Umbria.

Di questo si è parlato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso la sala Pagliacci della provincia di Perugia, alla presenza di Daniele Corvi, cda Umbria Film Commission; Silvia Fanti, Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (per Scosse); Maria Brizi, Associazione Tucep (Scosse); Edoardo Guarducci, Gioform Atmo (Spectacular); Massimiliano Burini, Centro Umbria Residenze Artistiche - Cura Umbria (Scosse); Roberto Quatraccioni, Tatics Group (Spectacular). (ANSA).