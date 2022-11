Terremoto: Protezione civile, nessun danno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Nessun danno è al momento segnalato in Umbria in seguito forte terremoto di magnitudo 5.7 registrato a largo della costa marchigiana. Lo ha riferito l'ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in Umbria, interpellato dall'ANSA.

La scossa è stata avvertita praticamente in tutta la regione.

La Protezione civile ha quindi subito attivato le verifiche insieme ai vigili del fuoco. Al momento nessuna segnalazione di danni. (ANSA).