Regione dà il via a definizione Piano dei fabbisogni sanità

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - La Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell'assessore alla Salute, Luca Coletto, di dare mandato alla Direzione Salute e welfare, "così come già annunciato e in linea con il programma di governo regionale", di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni, a seguito dei nuovi standard regionali emergenti dalla realtà post-Covid.

Questo "al fine di assicurare un numero ed una distribuzione di posti letto che rispondano ai principi di equilibrio territoriale e di prossimità all'utenza, nonché in considerazione della mobilità passiva registrata".

La Regione spiega che "tale processo di definizione si concentrerà sia sull'individuazione dei posti letto accreditabili sia di quelli autorizzabili, al di là dell'accreditamento stesso".

Il Piano sarà proposto per delibera alla Giunta regionale entro il 31 dicembre e diverrà la misura anche per il rilascio, in base ai posti individuati, dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie. (ANSA).