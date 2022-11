Presidente Ternana Bandecchi si candida a sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 09 NOV - Il presidente della Ternana calcio Stefano Bandecchi si candida a diventare sindaco di Terni. Lo farà quale coordinatore nazionale di Alternativa popolare.

La candidatura del fondatore dell'Università Niccolò Cusano sarà presentata lunedì 14 novembre alle 10 in una conferenza stampa all'hotel Garden di Terni.

La città umbra è ora guidata da una giunta di centrodestra con il sindaco Leonardo Latini. Le prossime elezioni amministrative si terranno nel 2023.

Bandecchi recentemente ha presentato un progetto per realizzare a Terni un nuovo stadio per la Ternana, ora ai primi posti del campionato di serie B, e una clinica privata.

Dopo una Conferenza dei servizi nella quale è stato esaminato anche il parere del professor Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Regione ha dato il proprio assenso sull'impianto sportivo ma non a quello della struttura sanitaria. (ANSA).