Dieci obiettivi strategici in Defr Regione Umbria

Secondo l'Amministrazione di Palazzo Donini nell'analisi della situazione attuale e prospettica, contenuta nel documento stesso, si evidenzia come "l'Umbria negli ultimi tre anni abbia invertito il trend negativo che aveva caratterizzato gli ultimi 10, raggiungendo risultati anche migliori della media nazionale per quel che riguarda i principali indicatori economici come Pil, valore aggiunto, disoccupazione ed export". Per la Regione l'Umbria quindi si trova ad affrontare "questa nuova difficile congiuntura socio-economica più forte rispetto al passato".

Nel Defr, come detto, si individuano dieci macro obiettivi strategici "su cui si continuerà a lavorare, con le azioni declinate nel documento, proprio per superare al meglio l'attuale situazione". Sono nuove infrastrutture, crescita dell'aeroporto, ulteriore incremento del turismo, transizione energetica-ambientale-digitale, sviluppo dell'agricoltura, sostegno sociale, riorganizzazione sanità, lavoro e formazione, consolidamento del rilancio delle aziende partecipate regionali.

Saranno perseguiti - viene spiegato - "senza alcun incremento, per il terzo anno consecutivo, della tassazione regionale, ma grazie alle risorse seppur limitate di un bilancio ben gestito, alla nuova programmazione comunitaria ed alla messa a terra dei cospicui fondi del Pnrr che il governo regionale è riuscito a intercettare e intercetterà".

"Il nuovo Documento di economia e finanza regionale - ha sottolineato Tesei - delinea una chiara visione dell'Umbria che conferma al centro pilastri fondamentali per la nostra regione come la prosecuzione dello sviluppo sostenibile, la centralità del sistema delle imprese e la creazione di tutte le condizioni affinché investitori, giovani e famiglie possano scegliere l'Umbria per creare impresa, lavorare, formarsi e vivere".

