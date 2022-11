Conferenza provinciale approva il Piano della scuola

(ANSA) - TERNI, 09 NOV - La Conferenza provinciale della scuola, convocata in Provincia, ha approvato all'unanimità il piano riguardante le linee guida per la programmazione territoriale e l'offerta formativa relativamente agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Come previsto dalle procedure, verrà ora inviato alla Regione per l'approvazione finale all'interno di quello regionale.

I lavori sono stati aperti e coordinati dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza, alla presenza dei rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, delle direzioni scolastiche, dei Comuni e di tutti gli altri soggetti interessati.

"Il piano - ha detto la presidente Pernazza, attraverso una nota della Provincia - accoglie le richieste avanzate dalle scuole e dai Comuni. Dal punto di vista dell'offerta formativa ha l'obiettivo di sostenere i giovani nella realizzazione delle loro aspirazioni, agganciandole alle esigenze del mondo del lavoro in modo da contribuire a dare una prospettiva concreta al futuro dei nostri studenti. Sul fronte del dimensionamento scolastico abbiamo scelto di accogliere le richieste di deroga per quei territori più periferici e con problemi di iscrizioni, legate anche al calo delle nascite, perché convinti che la chiusura di una scuola equivalga ad una perdita per l'intera provincia. Sono soddisfatta perché gli indirizzi della Provincia sono stati condivisi e accolti. E' una cosa importante che conferma lo spirito costruttivo e di collaborazione finalizzato a migliorare sempre di più la nostra scuola ancorandola saldamente al territorio". (ANSA).