Bianchi nuovo presidente di Turismo Verde - Cia Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Pierangelo Bianchi (agriturismo Fonte Chiara a Gubbio) è il nuovo presidente di Turismo Verde - Cia Umbria. Lo ha eletto l'assemblea regionale dell'associazione per la promozione agrituristica, durante la quale sono stati rinnovati i vertici e il comitato esecutivo regionale.

Vice presidente è stato indicato Antonio Lattanzi (agriturismo e fattoria didattica Agrileisuretime di Spoleto) mentre nel comitato esecutivo - riferisce Cia in un comunicato - ci sono Angela Boriosi, Rinaldo Giannelli, Santina De Simoni, Costantino Pacioni, Roberto Pierangeli, Francesca Fantozzi, Francesco Rosi, Raffaella Oldani, Marianna Peroncelli, Benedetta Alberti, Enzo De Fabrizio, segretario è Maria Letizia Casciari.

I rappresentanti si sono inoltre confrontati sulle proposte maturate sul territorio regionale e che saranno trasferite a Roma in occasione delle imminenti assemblee nazionali.

Il neo presidente Bianchi ha aperto il suo intervento rimarcando il ruolo delle aziende agrituristiche e della multifunzionalità in agricoltura, "ancor di più dopo questi durissimi due anni di pandemia". "L'agriturismo - ha detto - rappresenta oggi un'opportunità per il turista di vivere appieno un'esperienza a contatto con la natura alla scoperta delle tradizioni locali e dell'enorme patrimonio della regione in termini di biodiversità". (ANSA).