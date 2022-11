Assessore Umbria conferma, nessun danno per sisma

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Nessun danno è stato segnalato in Umbria": a dirlo all'ANSA è l'assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche dopo la forte scossa di terremoto registrata davanti alla costa marchigiana. Ha così confermato gli esiti dei primi controlli svolti insieme ai vigili del fuoco che comunque stanno proseguendo.

Melasecche si è messo subito in contatto con il dirigente della Protezione civile Stefano Nodessi. "Mi ha confermato - ha ribadito - che dalle verifiche compiute dal nostro personale e dai vigili del fuoco non risultano danni o segnalazioni di particolari problemi". (ANSA).