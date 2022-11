A1 e ferrovie bloccate 20 novembre per disinnesco residuato

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 09 NOV - Italia nuovamente divisa in due domenica 20 novembre per consentire in sicurezza le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d'aereo da 500 libbre, di fabbricazione Usa, residuato bellico della seconda guerra mondiale, rinvenuta in località Ciconia di Orvieto durante i lavori di sistemazione dell'alveo del fiume Paglia.

In una nota del Comune di Orvieto si legge che sarà infatti chiusa l'Autostrada del sole nel tratto tra Orte e Valdichiana con uscite obbligatorie ai due caselli.

Verrà altresì interrotto il traffico ferroviario lungo la linea direttissima e su quella lenta.

Quanto deciso in una riunione di coordinamento convocata dalla Prefettura di Terni con Istituzioni, Enti, forze dell'ordine e società interessate è stato al centro di un confronto tra il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e il responsabile della Protezione civile Luca Gnagnarini.

La messa in sicurezza per il disinnesco del residuato prevede un'area di sicurezza dal raggio di 826 metri. E' stato stimato che saranno circa 2.300 le persone che dovranno essere evacuate tra i centri abitati di Ciconia e Orvieto scalo.

Presso il piazzale dello stadio "Luigi Muzi" in località La Svolta la Protezione civile del Comune di Orvieto allestirà un'area di accoglienza per la popolazione.

Secondo le indicazioni emerse dal tavolo in Prefettura - si legge in una nota del Comune -, dalle 7 alle 9 si procederà all'evacuazione dei residenti, mentre dalle 9 alle 13 è previsto l'intervento di disinnesco della bomba che sarà poi successivamente fatta brillare in una cava.

Le operazioni sono state affidate al reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore. (ANSA).