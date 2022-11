A Foligno inaugurata "Via Caduta del Muro di Berlino"

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 NOV - Foligno ha da oggi "Via Caduta del Muro di Berlino". E' stata inaugurata alla presenza del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e interessa l'area di circolazione costituita dalla traversa tra via Casale Luparini e l'incrocio di via delle Industrie e via Casale Elvira, nella zona produttiva di Sant'Eraclio.

Nella giornata di sabato 12 novembre, alle 11,30, verrà inaugurata "Via Caduti di Nassiriya", tra via dell'Ospedale e via Santa Lucia. (ANSA).