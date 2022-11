"Una scuola per tutti: Officina delle competenze" a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 08 NOV - Si chiama "Una scuola per tutti: Officina delle competenze" il progetto che si sta avviando in questi giorni, su iniziativa dell'assessore alla scuola Paola De Bonis, negli istituti scolastici del territorio di Foligno, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è promuovere il benessere di studenti favorendo l'inclusione attraverso il supporto delle attività scolastiche nella gestione quotidiana delle problematiche con particolare riferimento alle classi con alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali.

Le modalità e le aree di intervento saranno concordate di volta in volta con le scuole coinvolte, in base alle specifiche esigenze rappresentate.

L'assessore De Bonis ha spiegato che "l'esigenza di tale intervento è emersa per offrire un ulteriore strumento a docenti e studenti e permetterà di sostenere gli alunni nel processo di acquisizione della letto-scrittura". L'assessore ha aggiunto che "la volontà dell'Amministrazione è quella di raggiungere e prendere in considerazione i bisogni degli studenti e lavorare insieme alle scuole affinché i ragazzi possano acquisire nuove consapevolezze in merito alle proprie potenzialità". Tutte le attività relative al progetto saranno gestite da Doposcuola Orizzonti, centro che si avvale di psicologi e operatori professionisti. (ANSA).