Umbra Acque a confronto con le giovani generazioni

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Umbra Acque si mette in ascolto.

Lo fa con le imprese, i consumatori - con i quali pochi giorni fa si è svolto un incontro molto proficuo e costruttivo - e anche con le nuove generazioni. Nell'ambito del progetto "Stakeholder Engagement 2022", che ha per obiettivo una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale del proprio operato, la società del servizio idrico ha incontrato gli studenti dell'Ipsia Cavour Piscille (all'interno del quale è attivato il corso di "Gestione acque e risanamento ambientale"), proprio per sensibilizzarli sul tema dell'acqua. Insieme al presidente Filippo Calabrese e ai tecnici della società, c'erano tre atleti dell'Acea Perugia, la squadra di rugby che ha per sponsor principale il socio privato di Umbra Acque, Acea appunto: si tratta di Giulio Battistacci (perugino, vice capitano e mediano di mischia, studente di scienze motorie e allenatore del settore giovanile), Giacomo Romei (senese, centro ed utility back, studente di Scienze motorie) e Manuel Beshiri (perugino, 'prima e seconda linea', iscritto alla facoltà di Scienze della comunicazione e allenatore under 13). Umbra Acque - spiega l'azienda in una sua nta - applica infatti una modalità di lavoro "mindset agile scrum" che si fonda proprio su regole e principi emulati dal rugby, come la mischia (dove gli atleti spingono tutti dalla stessa parte), la conquista del terreno passo a passo, il sacrificio, il gioco di squadra. E proprio i tre atleti hanno raccontato la loro esperienza sportiva che è un "esempio" per una realtà come Umbra Acque che in vista del 2023 ha intrapreso il percorso di trasformazione in Società Benefit.

Un incontro molto partecipato durante il quale i tecnici e dirigenti della società hanno raccontato agli studenti le attività che svolge Umbra Acque, il territorio servito, le App My Umbra Acque e Waidy. (ANSA).