Protocollo per la promozione della salute nelle scuole

(ANSA) - PACIANO (PERUGIA), 08 NOV - "Un protocollo che riguarda tutti gli interventi di promozione della salute che sono ricompresi nel Piano regionale della prevenzione e che sono integrati da interventi ulteriori come, ad esempio, il progetto di alfabetizzazione sanitaria, cominciato nei mesi scorsi nelle scuole di Panicale, Piegaro e Paciano per dare ai bambini gli strumenti necessari per poter fare scelte consapevoli sulla propria salute". Così Emilio Abbritti, direttore del distretto del Trasimeno, illustrando l'atto che è stato sottoscritto martedì 8 novembre presso la sala dell'Unione dei Comuni di Palazzo Baldeschi a Paciano.

Il protocollo, al suo quinto rinnovo, è stato sottoscritto dal gruppo integrato del distretto del Trasimeno dell'Usl Umbria 1 insieme all'Unione dei Comuni del Trasimeno, agli istituti scolastici del Trasimeno ed al Cesvol Umbria.

"Sono in previsione ed in attuazione - ha proseguito il direttore del distretto - anche altri interventi in collaborazione con le associazioni e con l'Unione dei Comuni che riguardano il bullismo, la lotta alle ludopatie ed altri che servono a fornire gli strumenti ai nostri ragazzi per fare scelte consapevoli e migliorare gli stili di vita e fare prevenzione sotto tutti gli aspetti fondamentali della propria salute".

Il "Protocollo d'intesa in materia di integrazione e sperimentazione di interventi inerenti alla promozione della salute con le comunità scolastiche", rivolto ai ragazzi di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, è di durata triennale e resterà in vigore fino al 2025. E' composto da 13 articoli che definiscono l'oggetto, i destinatari, le finalità, gli obiettivi, il gruppo di lavoro, le priorità, le metodologie e gli impegni e ruoli di ognuno dei soggetti sottoscrittori dell'atto. (ANSA).