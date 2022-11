Manca numero legale Assemblea su mozione fotovoltaico

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - L'Assemblea legislativa non ha votato la mozione dei consiglieri della Lega Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Paola Fioroni e Daniele Nicchi relativa alle "Criticità connesse all'introduzione del Regolamento 4/2022 sulle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici".

Non è stato infatti raggiunto il numero legale e la seduta è stata sciolta.

L'atto di indirizzo è stato presentato nella precedente seduta d'Aula e - riferisce Palazzo Cesaroni - impegna la Giunta ad "attivarsi affinché vengano rapidamente approvati i decreti ministeriali; dare seguito al lavoro del tavolo tecnico per coinvolgere le imprese rispetto alle problematiche della crisi energetica; modificare immediatamente il regolamento regionale appena saranno noto i criteri nazionali; individuare spazi normativi di semplificazione per superare diseconomie e burocrazia nei processi autorizzativi". (ANSA).