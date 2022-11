Guede, chi non crede a me legga gli atti

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - "Invito tutti a non credere alle mie parole ma di leggere gli atti prima di parlarne e che io metto a disposizione di chiunque fosse ancora interessato": a chiederlo è Rudy Guede che torna sulle vicende legate all'omicidio di Meredith Kercher. "Non era mia intenzione riaprire ferite mai chiuse e rinnovare il dolore dei protagonisti di questa storia, primi tra tutti i familiari della ragazza inglese" sottolinea tra l'altro il giovane dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Guede ora vive e lavora a Viterbo. In una lettera aperta diffusa tramite l'ANSA, ricorda che "in questi giorni è ripartita l'attenzione mediatica sulla tragedia e di questo rinnovato interesse mi assumo personalmente la responsabilità".

"In effetti - scrive Guede - sono stato io che nell'accettare di essere intervistato e credendo ingenuamente che si volesse parlare del libro recentemente pubblicato ho risposto a domande che riproponevano i fatti di 15 anni fa. Detto questo rimango perplesso nel leggere dichiarazioni che, come allora del resto, non hanno rispondenza nella realtà".

"Apprendo ad esempio - sostiene ancora Guede - che dovrei essere espulso in quanto privo di permesso di soggiorno e che il questore di Viterbo stia commettendo un reato nel non emettere un decreto di espulsione: ebbene si tranquillizzi chi lo sostiene in quanto sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno e senza il quale tra l'altro non potrei lavorare dove lavoro. Apprendo che secondo alcuni sarei stato condannato per omicidio volontario e non 'in concorso' con altri (noti o ignoti che siano) ma le sentenze di primo e secondo grado affermano tale circostanza e la Cassazione conferma le precedenti; tale assunto è stato ripreso anche dai giudici che hanno dichiarato inammissibile la mia istanza di revisione e su questo non c'è stata contestazione alcuna neanche da parte loro. La stessa formula è stata sempre confermata dal magistrato dell'Ufficio di sorveglianza nelle relazioni che riguardano il mio comportamento durante la detenzione". "Ho letto e sentito nuovamente - afferma ancora l'ivoriano - tante inesattezze che riguardano il mio passato e i miei precedenti prima della tragedia e che mi descrivono come un ladruncolo già noto alle autorità di polizia, quando invece nella mia sentenza si parla di 'pregressa incensuratezza'; ho letto e sentito nuovamente che avrei barbaramente assassinato la povera Meredith quando nelle sentenze si esclude che sia io ad aver sferrato i colpi mortali (anzi nelle sentenze si sottolinea che io avrei tentato di tamponare le ferite); e come queste tante altre circostanze inesatte sulle quali non intendo più discutere perché non era mia intenzione riaprire ferite mai chiuse e rinnovare il dolore dei protagonisti di questa storia, primi tra tutti i familiari della ragazza inglese". "Non ho altro da aggiungere - conclude Guede - se non la preghiera che rivolgo a coloro che intendessero ancora dedicare il loro tempo a questa storia: invito tutti a non credere alle mie parole ma di leggere gli atti che ho sopra riportato prima di parlarne e che io metto a disposizione di chiunque fosse ancora interessato".