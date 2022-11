Guardia di finanza ricorda don Aldo Nigro

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - L'Ordinario militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò, ha fatto visita alla caserma della guardia di finanza "M.b.v.m. Domenico Furbini", sede del comando regionale Umbria, accolto dal generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro, comandante interregionale dell'Italia centrale e dal generale di brigata Alberto Reda, comandante regionale Umbria, alla presenza di una rappresentanza di personale in servizio presso i reparti delle provincie di perugia e Terni, di delegati della rappresentanza militare e di appartenenti all'Associazione nazionale finanzieri d'Italia (Anfi).

Nel corso della visita, l'Ordinario militare ha presieduto una messa, concelebrata con il 2° cappellano militare capo don Nicola Masci, decano dei cappellani militari e con il cappellano militare della guardia di finanza dell'Umbria, don Giuseppe Maria Balducci, in suffragio del defunto don Aldo Nigro, cappellano militare della guardia di finanza dell'Umbria dal primo luglio 2015 al novembre 2021, prematuramente scomparso, evidenziandone "le grandi doti umane e spirituali, nonché l'indelebile ricordo lasciato nel cuore delle Fiamme Gialle umbre e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

Al termine della celebrazione, mons. Santo Marcianò ha preso parte alla cerimonia di intitolazione della Sala Briefing del comando regionale Umbria a don Aldo Nigro, nel corso della quale il generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro ed i familiari del sacerdote hanno proceduto allo svelamento di una targa commemorativa, testimonianza "dell'affettuoso ricordo che, nel tempo a venire, quanti lo conobbero in vita vogliono tramandare". (ANSA).