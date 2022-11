Da Fondazione Perugia 8 mln euro su sei linee strategiche

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Nel 2023 Fondazione Perugia destinerà circa 8 milioni di euro di risorse su attività coerenti alle sei linee strategiche individuate nel Documento programmatico triennale 2023-2025 approvato recentemente dal proprio Comitato di indirizzo. Gli interventi riguarderanno sei ambiti che guideranno le attività per il prossimo triennio: benessere economico, ricerca e innovazione, benessere sociale, sostenibilità ambientale, patrimonio storico-artistico e cultura e salute.

Questi sei "assi portanti sono frutto di analisi e riflessioni che il Comitato di indirizzo e gli altri Organi della Fondazione - si legge in un suo comunicato -hanno condotto sulla base di uno studio preliminare dei bisogni economico-sociali del territorio di riferimento realizzato dalla Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore". Si tratta di azioni "che hanno l'obiettivo di creare benessere diffuso attraverso l'aggregazione dei vari attori presenti sul territorio".

Nel 2023 per ciascuna linea strategica sono state individuate alcune priorità di intervento che sono state declinate nel Documento programmatico previsionale.

"Tutto questo avverrà - spiega la presidente di Fondazione Perugia Cristina Colaiacovo - con il pieno coinvolgimento del territorio di riferimento nelle sue diverse articolazioni funzionali, associative e organizzative e attraverso processi di partecipazione progettuale che hanno come unico obiettivo generale quello di promuovere il benessere della comunità. Siamo convinti, infatti, che solo lavorando insieme si possono perseguire obiettivi comuni". (ANSA).